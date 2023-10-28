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Koroplast temettü dağıtacak! Ödeme tarihi belli oldu

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., 17 Kasım'da hisse başına net 0,055555 lira temettü ödemeyi kararlaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 11:56
Koroplast temettü dağıtacak! Ödeme tarihi belli oldu
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Koroplast şirketi, temettünün dağıtılma tarihine dair kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Kararda, 5 Mayıs'taki genel kurulda brüt 9 milyon 700 bin liranın hisse senedi sahiplerine ödenmesine karar verildiği anımsatıldı.

ÖDEME TARİHİ VE MİKTARI

Şirketin 26 Ekim'deki genel kurul toplantısında ise payların ne zaman dağıtılacağına karar verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "5 Mayıs 2023 tarihli açıklamamızda, şirketimizin aynı tarihte yapılan genel kurul toplantısında pay sahiplerine brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak dağıtılmasına ve dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli toplantısında, kâr dağıtım tarihi 17.11.2023 olarak belirlenmiş olup kâr dağıtımı tek seferde ve nakit olarak yapılacaktır."


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