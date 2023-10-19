KAP'a bildirdi: Çay üreticisinden temettü kararı

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ, hissedarlarına temettü (kâr payı) dağıtacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:06
KAP'a bildirdi: Çay üreticisinden temettü kararı
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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Orçay, hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Temettü dağıtımı 26-30 Ekim tarihlerinde yapılacak. Hisse başına net 0,1687500 lira ödenecek.


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