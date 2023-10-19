KAP'a bildirdi: Çay üreticisinden temettü kararı
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ, hissedarlarına temettü (kâr payı) dağıtacak.
Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Orçay, hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu.
Temettü dağıtımı 26-30 Ekim tarihlerinde yapılacak. Hisse başına net 0,1687500 lira ödenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- LeMan’dan çok konuşulacak İsrail kapağı
- Metin Akpınar kızlarına her ay bu kadar ödüyormuş!
- Erdoğan’ın Uçankuş’tan haberi var
- Yandaş Sabah 4 ismi hedef gösterdi
- Gelecek Partili vekilden 'ayrımcı' paylaşım
- Erdoğan'dan 'Filistin' mesajı
- Halil Konakcı gazdan baygınlık geçirdi!
- Fiili alkol yasağı son sürat devam!
- Görür'den 'İzmir depremi' açıklaması
- 'Önümüzdeki saatlerde...'