Doğuş Otomotiv temettü dağıtacak! Tarih belli oldu
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'ndeki Doğuş Otomotiv (DOAS), hisse başına net 5 lira 11 kuruş temettü dağıtacak. İşte tarih ve ayrıntılar...
Doğuş Otomotiv (DOAS), 20 Ekim'deki genel kurulunda 1 TL nominal değerli pay için brüt 5,68 TL temettü teklif edecek. Stopaj sonrası net temettü 5.11 TL olacak.
Doğuş Otomotiv'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, kâr payı dağıtım tarihinin 28 Kasım olacağı belirtildi.
"NET 1 MİLYAR 250 MİLYON TL"
Kâr payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kâr payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarihin 24 Kasım olarak teklif edildiği dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "kârlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kâr dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1 milyar 250 milyon TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kâr payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır."
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