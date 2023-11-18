Kozmetik ürün ihracatı 1 milyar doları aştı... Hangi ülkeye ne satıldı?

Yayınlanma: 18.11.2023 - 17:02

Güncelleme: 18.11.2023 - 17:02

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre, sektörde başta saç, cilt ve güneş bakım ürünleri, deodorant ve kokular, makyaj ve tıraş malzemelerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik ürünlerin ihracatı dikkati çekiyor.

Türkiye'nin bu sektörde yaptığı ihracat yılın 9 ayında 1 milyar 76 milyon dolara ulaştı.

150 ÜLKEYE SATILIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, 150'den fazla ülkeye kozmetik ürün ihracatı yapıldığını söyledi.

Kozmetik ürünleri ihracatında en fazla paya sabun ve ıslak mendil grubu ürünlerinin sahip olduğunu belirten Pura, bu ürünlerin çoğunlukla ABD, Irak ve Rusya Federasyonu'na ihraç edildiğini ifade etti.

SAÇ ÜRÜNLERİ İRAN VE IRAK'A

Pura, ihracatta önemli paya sahip diğer ürünler arasında tıraş ürünleri ve deodorantlar olduğunu, bunların da en çok Rusya ve Hollanda'ya ihraç edildiğini belirtti. Ahmet Pura, saç ürünlerinin en çok Irak ve İran'a, güzellik, makyaj ve cilt bakımı ürünlerinin ise Libya ve ABD'ye ihraç edildiğini aktardı.

Söz konusu sektörde ihracatın yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış gösterdiğine işaret eden Pura, "Yıl sonunda ihracatımızın geçen yıla göre yüzde 12 artış göstereceğini ve 1,5 milyar dolar seviyelerine çıkacağını beklemekteyiz. Sektördeki ihracat büyüklüğü neredeyse son 5 yıldır bir önceki yıla göre büyüme göstermiştir. Yıllar itibarıyla sektör ihracatının artış trendi içerisinde olduğu görülmektedir. Son 10 yıldır ise ihracat büyüklüğü her dönem ithalattan fazla olarak gerçekleşmiş ve dış ticaret fazlası ile Türkiye ekonomisinin cari açığının kapatılmasına katkı sağlayan sektörlerden biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

KAYIT DIŞI ÜRÜNLER PAZAR KAYBINA NEDEN OLUYOR

Pura, fırsatların yanı sıra ihracatı olumsuz etkileyen bazı durumların da olduğunu, mevzuat sorunlarının ihracatçılara engel oluşturduğunu belirtti.

Kozmetik sektöründe mevzuata aykırı, kayıt dışı ürünlerin denetimlerinin artırılmasını talep eden Pura, şunları kaydetti:

"Pazarda taklit, sahte ürün ve vergi açısından suç teşkil eden kayıt dışı faaliyetler ülke ekonomisine kayıplar yaşatmakta ve bu ürünler nedeniyle, üreticiler, satış noktaları ve nihai tüketici de zarar görmektedir. Bu ürünlerin ihracata konu olduğu durumlarda ise ülkemizin ticari itibarı zedelenmekte dolayısıyla ihracat yapılan pazarlar kaybedilmektedir."