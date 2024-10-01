Kredi kartı borçları ve icra takipleri korkunç seviyelere ulaştı: 2 kişiye 1 icra dosyası düşüyor!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:55

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:21

Yüksek enflasyon altında ezilen yurttaş ay sonunu getiremeyip banka kartları ile borç içinde yüzüyor. 2024 yılında 17 bin 2 lira olarak belirlenen net asgari ücrete ara zam da yapılmadı. Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar bu kez kendini icra dosyası sayısı ile gösterdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, vatandaşların kredi kartı komisyon oranları ve kredilerdeki yüksek faizler nedeniyle icra dairelerindeki dosya sayısının 40 milyona yaklaştığını belirtti. Kanko, hükümetin maliye politikalarını eleştirerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı uyguladığı yıkıcı politikalarla dar gelirli vatandaşların yuvasını yıkmış, birçok ailenin dağılmasına ve intiharlara sürüklenmesine sebep olmuştur" dedi.

Kanko, yaptığı yazılı açıklamada ödenmeyen kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarındaki artışa dikkat çekti. 40 milyona yakın vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını ifade eden Kanko, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ve hükümete harekete geçme çağrısında bulundu. Kanko, "Kredili mevduat hesaplarındaki faiz oranları hızla düşürülmeli, kredi kartı komisyonları ise vatandaşın bütçesine uygun seviyelere çekilmelidir" dedi.

YÜKSEK FAİZLERIN ETKİSİ

2024 yılı itibarıyla vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 3 trilyon 600 milyar liraya ulaştığını belirten Kanko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde uygulanan maliye politikalarının dar gelirli vatandaşın elindeki parayı bankalara aktardığını vurguladı. Kanko, "Bankaların kredi kartı komisyonları ve kredili mevduat hesaplarındaki yüksek faiz oranları, halkı borca sürüklüyor" dedi.

FAİZ YÜKÜ VE İCRA DOSYALARI

Kanko, vatandaşların bireysel krediler ve kredi kartı borçları için bu yılın ocak-temmuz döneminde bankalara ödediği faizin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 165 oranında artarak 453,1 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Geçen yıl aynı dönemde bu tutarın 171 milyar lira olduğunu belirten Kanko, 2024'ün ilk yedi ayında ödenen faizin, 2023 yılının tamamında ödenen 378,3 milyar lirayı aştığını ve 2022 yılına göre neredeyse 2,5 katına ulaştığını aktardı.

Kanko, borç krizi riskinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, ocak-temmuz döneminde 642 bin 159 kişinin bireysel kredi, 784 bin 374 kişinin ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını duyurdu. Geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 155 bin 812 kişi, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin ise 322 bin 878 kişi arttığını sözlerine ekledi.