Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...
BDDK ve TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre borcunu ödeyemeyenler için yeni düzenlemeler getirildi. Yapılan düzenlemeye göre kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Ayrıca faiz oranlarında ve asgari ödemede değişikliğe gidildi.
TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı, BDDK'nin ilgili Kurul kararı da internet sitesinde duyuruldu.
60 AYA KADAR YAPILANDIRMA
Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı tanındı.
Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Taksitler asgari ödemeye eklenerek hesaplanacak. Borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak.
FAİZ ORANI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bireysel kredi kartı yapılandırmasında uygulanacak faiz oranını yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.
İHTİYAÇ KREDİSİ
İhtiyaç kredisi borcu anapara ve faiz ödemelerinde 30 günü aşan gecikmelerde 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlu bir yıl içinde yapılandırma talebinde bulunmalı.
Kredi kartlarında asgari ödeme oranı da güncellendi. Asgari ödeme tutarı 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira altındaki kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, 50 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak.
TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarını borç tutarına göre farklılaştırdı. Yeni oranlar 24 Ekim'de açıklanacak, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
Referans faiz oranı sabit kalırsa, 25 bin liranın altındaki kredi kartları için azami faiz yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira arasındaki kartlar için yüzde 4,25, 150 bin liranın üzerindekiler için yüzde 4,75 olacak.
AYLIK YÜZDE 5 FAİZ
Nakit çekim ve kullanım için uygulanan azami faiz oranı yüzde 5 olarak kalmaya devam edecek.
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