Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

BDDK ve TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre borcunu ödeyemeyenler için yeni düzenlemeler getirildi. Yapılan düzenlemeye göre kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Ayrıca faiz oranlarında ve asgari ödemede değişikliğe gidildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2024 Cuma, 11:57
Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı, BDDK'nin ilgili Kurul kararı da internet sitesinde duyuruldu.

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

60 AYA KADAR YAPILANDIRMA

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı tanındı.

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Taksitler asgari ödemeye eklenerek hesaplanacak. Borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak.

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

FAİZ ORANI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bireysel kredi kartı yapılandırmasında uygulanacak faiz oranını yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

İHTİYAÇ KREDİSİ

İhtiyaç kredisi borcu anapara ve faiz ödemelerinde 30 günü aşan gecikmelerde 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlu bir yıl içinde yapılandırma talebinde bulunmalı.

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

Kredi kartlarında asgari ödeme oranı da güncellendi. Asgari ödeme tutarı 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira altındaki kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, 50 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak.

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarını borç tutarına göre farklılaştırdı. Yeni oranlar 24 Ekim'de açıklanacak, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

Referans faiz oranı sabit kalırsa, 25 bin liranın altındaki kredi kartları için azami faiz yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira arasındaki kartlar için yüzde 4,25, 150 bin liranın üzerindekiler için yüzde 4,75 olacak.

Kredi kartı yapılandırmada yeni dönem: Vade sayısı arttı! Faiz oranları ve asgari ödemede değişiklik...

AYLIK YÜZDE 5 FAİZ

Nakit çekim ve kullanım için uygulanan azami faiz oranı yüzde 5 olarak kalmaya devam edecek.

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