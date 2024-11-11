Kredi kartlarında takip sayısında rekor artış! Toplam borç 30 milyar TL'yi aştı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:36

Güncelleme: 11.11.2024 - 11:36

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak ile 1 Kasım arasındaki dönemde takibe düşen alacakların büyük bir kısmı, bireysel kredi kartlarından kaynaklandı. 5 Ocak’ta bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak 16 milyar TL iken, 1 Kasım’da bu rakam 46 milyar TL'ye çıktı. Yani, takibe düşen alacakların üçte ikisi sadece 10 ayda gerçekleşti.

YÜZDE 50'LİK ARTIŞ

Bu artış, “tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları” bakiyesinin ilk 10 ayda toplamın yüzde 51,3’ünü oluşturmasına yol açtı. Tüketici kredilerinde de aynı dönemde yüzde 38'lik bir artış görüldü. Kurumsal kredi kartlarında da benzer bir durum söz konusu. 5 Ocak'ta 3,6 milyar TL olan bakiyenin 1 Kasım’da 7,3 milyar TL'ye çıktığı görüldü, bu da yüzde 49,9’luk bir artış anlamına geliyor.

EN DÜŞÜK ORAN TİCARİ KREDİLERDE

Takibe düşen alacakların sektör bazında en düşük oranı ticari kredilerde görülüyor. "Ticari ve diğer" kredilerin toplam bakiyesi 5 Ocak’ta 145 milyar TL iken, 1 Kasım’da bu rakam 179 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki KOBİ kredilerinin bakiyesi ise 57 milyar TL’den 77 milyar TL’ye çıkarak yüzde 26,7'lik bir artış gösterdi. Genel olarak sektörün toplam takipteki alacakları 274 milyar TL seviyesinde olup, bunun yüzde 30,1’i bu yılın son 10 ayında takibe düşenlerden oluşuyor.

Sektördeki takipteki alacakların nakdi kredilere oranı ise yüzde 1,71 ile düşük kalsa da, son 10 aydaki veriler, bozulmanın hızlandığını ortaya koyuyor.