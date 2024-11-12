Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?
cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2024 Salı, 16:48
Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?

Nakit ihtiyacı duyanlar için müjdeli bir haber geldi. Birçok banka, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlere sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Bu kampanyalar, özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde büyük bir avantaj sağlıyor. İhtiyaçlarını faiz ödemeden karşılamak isteyenler bankaların sunduğu bu fırsatlarla soluğu şubelerde aldı.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Sıfır faizli krediler, genellikle bankaların yeni müşterilerine özel olarak sunuluyor. Kredi başvurusu yapanların, iyi bir kredi notuna sahip olmaları gerekiyor. Bankalar, Findeks notu 1850 ve üzeri olanlara düşük faizli krediler veriyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?

Bu krediler genellikle kısa vadeli olup borcun kısa sürede kapatılmasını gerektiriyor. Bazı bankalar sıfır faizli kredilere ek şartlar veya masraflar koyabiliyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?

İŞTE SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

QNB 

20 bin TL

Enpara.com

50 bin TL

Akbank

45 bin TL

Garanti BBVA

45 bin TL

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?

Türkiye İş Bankası

25 bin TL

Denizbank

25 bin TL

TEB

50 bin TL

ON Dijital Bankacılık

15 bin lira 

Faizsiz kredi banka

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