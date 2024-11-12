Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?
Nakit ihtiyacı duyanlar için müjdeli bir haber geldi. Birçok banka, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlere sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Bu kampanyalar, özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde büyük bir avantaj sağlıyor. İhtiyaçlarını faiz ödemeden karşılamak isteyenler bankaların sunduğu bu fırsatlarla soluğu şubelerde aldı.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Sıfır faizli krediler, genellikle bankaların yeni müşterilerine özel olarak sunuluyor. Kredi başvurusu yapanların, iyi bir kredi notuna sahip olmaları gerekiyor. Bankalar, Findeks notu 1850 ve üzeri olanlara düşük faizli krediler veriyor.
Bu krediler genellikle kısa vadeli olup borcun kısa sürede kapatılmasını gerektiriyor. Bazı bankalar sıfır faizli kredilere ek şartlar veya masraflar koyabiliyor.
İŞTE SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR
QNB
20 bin TL
Enpara.com
50 bin TL
Akbank
45 bin TL
Garanti BBVA
45 bin TL
Türkiye İş Bankası
25 bin TL
Denizbank
25 bin TL
TEB
50 bin TL
ON Dijital Bankacılık
15 bin lira
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