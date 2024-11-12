Sıfır faizli kredi kampanyaları: Banka teklifleri neler?

Nakit ihtiyacı duyanlar için müjdeli bir haber geldi. Birçok banka, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlere sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Bu kampanyalar, özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde büyük bir avantaj sağlıyor. İhtiyaçlarını faiz ödemeden karşılamak isteyenler bankaların sunduğu bu fırsatlarla soluğu şubelerde aldı.