Kredı kartı borcu 6 yılda 15 kat arttı
Uygulanan ekonomi politikaları borçları uçurdu. Kredi kartı borcu son 6 yılda 15 kat arttı.
Son altı yılda kredi kartı borçları 15 katına çıktı. 2018’den bu yana, borçlanma tüketici kredilerinde 4, ihtiyaç kredilerinde 5, taşıt kredilerinde 13 katına yükseldi. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2018’de 87.5 milyar lira olan kredi kartı borçlarının 2024 yılında 1 trilyon 309 milyar lirayı aştığını kaydetti. Son altı yılda borçların yüzde bin 396 arttığını belirten Ateş, “Ekonomi uçacaktı, borçlar uçtu. Tüm kredi türlerinde astronomik artışlar var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gırtlağımıza kadar borca battık. Son faiz kararının vatandaşa maliyeti çok daha zarar verici olacak. Geçim derdi artacak” dedi.
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