'Kredi kartı düzenlemesi' ne anlama geliyor? Ekonomist Şenol Babuşcu açıkladı
Yurttaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartlarına düzenleme getirilecek açıklamasının ardından neler yapabileceğini merak etmeye başladı. Ekonomist Şenol Babuşcu da kredi kartı düzenlemesinde neler olabileceğini sıraladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi ve kartlara getirilecek düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu.
NTV'ye konuşan Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmesinde, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz" ifadelerini kullandı.
YURTTAŞI ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Bakan Şimşek, kartlarına düzenleme getirileceğini işaret ederken Ekonomist Şenol Babuşcu da kredi kartı ile ilgili ne gibi düzenlemeler yapılabileceğini şöyle sıraladı:
1- Asgari ödeme oranının artırılması,
2- Limit azaltımı,
3- Faiz artırımı,
4- Taksit sayısını azaltma,
5- Nakit çekme oranını azaltma.
KREDİ HACMİ NASIL ARTTI?
Şenol Babuşçu, Mehmet Şimşek'in, "1 Eylül itibariyle, yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Enflasyonun iki katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız" sözlerine ilişkin ise şunları kaydetti:
"Buradaki artışın nedenini iyi analiz etmek gerekir:
1. Yılın ilk yarısında kredi kartından nakit çekim faiz oranı aylık % 1.36 iken mevduat faiz oranının aylık % 3-4 seviyelerinde olması nedeniyle kart sahiplerinin faiz farkından yararlanmak amacıyla nakit çekimleri( Bu aydan itibaren bu faiz farkı kalmamıştır)
2.Vatandaşların gelirlerinin giderlerini karşılamaması nedeniyle nakit ihtiyaçları nedeniyle kredi kartından nakit çekimleri."
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