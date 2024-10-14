Kredi kartı düzenlemesinde gözden kaçan detay: Hane başına düşecek vergi ne kadar?

Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:58

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:58

Kredi kartı limitleri 100 bin liranın üzerinde olan kişilerden Savunma Sanayi Destek Fonu’na yıllık 750 TL kesinti yapılacak olması, tartışmalara neden oluyor. Yeni düzenleme kapsamında sağlanacak toplam gelir yıllık 63 milyar lirayı bulacak. Bu durum, ortalama bir ailenin her yıl en az 3.724 TL katkı payı ödeyeceği anlamına geliyor.

Meclis gündeminde yer alan teklifle limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden yıllık 750 TL savunma fonu kesintisi alınacak. Ek olarak noterlerde taşınmaz ve araç satışlarında çeşitli işlemler için katılma payı belirlenmiş durumda; bu kapsamda taşınmaz satışlarında 3.000 TL, tescilli araçların devirlerinde ise 1.500 TL ücret uygulanacak.

Vergi yükü yalnızca kredi kartlarıyla sınırlı kalmayacak. Tasarıya göre, drone ve kol saatlerinden yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacak, 100 cc altı motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamına dahil edilecek. Ayrıca, vergi ve harç yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri ve noterler de doğrudan sorumlu tutulacak.

DAMGA VERGİSİ GELİRİ 50 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK

Düzenlemenin bir diğer önemli maddesi ise damga vergisi. Maliye Bakanlığı’nın 2024 yılı için 143 milyar lira damga vergisi tahsil etmeyi planladığı belirtiliyor. Damga vergisine konu olan resmi işlemlerden alınacak fon paylarının, savunma sanayi fonuna yıllık en az 50 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

5 MİLYON KREDİ KARTİ SAHİBİNDEN YILLIK 750 TL KESİNTİ

Türkiye genelinde 28 milyon kredi kartı bulunduğu bilinirken, limiti 100 bin liranın üzerinde olan yaklaşık 5 milyon kart sahibinden yıllık 750 TL kesinti yapılacak. Bu toplamda yaklaşık 23,75 milyar liralık bir gelir elde edileceğini gösteriyor.

GAYRİMENKUL VE ARAÇ SATIŞLARINDAN 9,1 MİLYAR TL EK GELİR

Araç ve gayrimenkul satışları da yeni düzenlemeden etkilenecek. Yıllık yaklaşık 3,1 milyon araç ve 1,4 milyon gayrimenkul satışı dikkate alındığında, satışlardan sağlanacak ek katkı 9,1 milyar liraya ulaşacak.

SAVUNMA SANAYİ FONU HANE BAŞINA 3.724 TL YÜK GETİRİYOR

Eğer teklif yasalaşırsa yıllık 63 milyar liralık bir kaynak savunma sanayi fonuna aktarılacak. Türkiye’deki yaklaşık 16,8 milyon hanenin her birinin yıllık ortalama 3.724 TL katkı yapacağı öngörülüyor.