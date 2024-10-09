Kredi kartı harcamaları açıklandı: Market ve AVM'lerde 1,9 trilyon Lira!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:38

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların en büyük kısmı 1,9 trilyon lira ile marketler ve alışveriş merkezlerinde (AVM) kaydedildi. Türkiye genelinde banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen işlem tutarı ise 10 trilyon 627,3 milyar lira oldu.

ÖDEMELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Sektörel bazda yapılan ödemelerde en yüksek harcama 1 trilyon 863,2 milyar lira ile market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleşti. İkinci sırada 742,4 milyar lira ile çeşitli gıda kategorisi yer aldı. Giyim ve aksesuar harcamaları ise 739,9 milyar lira olarak belirlendi.

Bu dönemde elektrik ve elektronik eşya kategorisinde banka ve kredi kartlarıyla 710,5 milyar lira, hizmet sektörlerinde ise 695,4 milyar lira harcama yapıldı. Benzin ve yakıt istasyonlarında 663,9 milyar lira, yemek harcamalarında ise 629,7 milyar lira ödendi. Diğer harcamalar 555,2 milyar lira olarak kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde sigorta ödemeleri 506,1 milyar lira, kamu ve vergi ödemeleri 462,6 milyar lira, araç kiralama, satış, servis ve yedek parça ödemeleri ise 431,6 milyar lira oldu. Yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiyeye 409,9 milyar lira, sağlık ve kozmetik alanında 375,3 milyar lira, eğitim ve ofis malzemelerinde ise 307,1 milyar lira harcandı.

Seyahat acenteleri ve taşımacılıkta 246,1 milyar lira, hava yollarında ise 235 milyar lira harcama gerçekleşti. Kuyumculukta 174,6 milyar lira, konaklama ödemelerinde 173,7 milyar lira, telekomünikasyonda 105,4 milyar lira, bireysel emeklilikte 51,3 milyar lira, araba kiralamada 37 milyar lira ve sosyal hizmetlerde 34,6 milyar lira harcandı. Doğrudan pazarlama ödemeleri ise 15,8 milyar lira olarak belirlendi.

İNTERNETTEN ALIŞVERIŞ MİKTARI

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin 3 trilyon 91 milyar lirası internet üzerinden gerçekleştirildi ve bu, toplam harcamaların yüzde 29'unu oluşturdu.

Yılın ilk dokuz ayında mektup ve telefonla yapılan alışverişler 504,5 milyar lira, gümrük vergisi ödemeleri ise 13,4 milyar lira olarak gerçekleşti.