Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:50

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:50

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması göze çarpıyor. Peki, Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Kredi kartı limiti düşürülür mü?

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Kredi kartı limitini düşürmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: