Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan kredi kartı ücretine sert tepki: '750 TL ekstra vergi ne demek?'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:49

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:49

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sıkça kullandığı sosyal medya platformu üzerinden gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve kredi kartlarına ilişkin son düzenlemeyi eleştirdi.

“Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. 12 maddeden oluşan kanun teklifinde, Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik birçok hüküm bulunuyor. Bu düzenlemede en dikkat çekici madde, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X platformundaki paylaşımında bu ücreti şu şekilde eleştirdi:

“Hükümet kredi kartlarından 750 TL ekstra vergi alacakmış.

Yalan mı:

1. Önce Nas Ekonomi Modeli diyerek enflasyonu patlat. Parayı değersiz hale getir.

2. Sonra insanlar nakit kullanamasın diye büyük banknot çıkar, insanları kredi kartına mahkûm et.

3. Sonra kredi kartına mahkûm ettiğin insanlara 100 bin TL üstü limitli kartlar için ekstra vergi koy.

Yalan mı?”



