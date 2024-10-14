Kredi kartı düzenlemesine tepkiler büyüyor: Yurttaşlar limitleri indirmeye başladı!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:59

Güncelleme: 14.10.2024 - 14:59

AK Parti'nin, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na kaynak yaratmak amacıyla 100 bin TL üzerindeki kredi kartlarından yıllık 750 TL katılım payı alınmasını içeren yasa teklifi, kart sahiplerinin limit düşürme talebini artırdı. Cuma günü TBMM'ye sunulan teklif, bazı alışverişlerden alınacak ücretlerin artmasını da öngörürken, 750 TL'lik yıllık ücret tepkilere neden oldu.

KART SAHİPLERI LİMİTLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Üç bankacılık kaynağına göre, yasa tasarısının ardından müşteriler kredi kartı limitlerini düşürmeye başladı ve teklif bu haliyle kabul edilirse, kredi kartı kullanımının da azalabileceği ifade ediliyor.

AK Parti'nin teklifi, Savunma Sanayi Destekleme Fonu için yıllık 70-80 milyar TL gelir artırmayı hedefliyor. Tasarıya göre, 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından her bir kart başına yıllık 750 TL ücret alınması planlanıyor.

BANKALAR ETKİYİ DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADI

Bir bankacı, "Kredi kartı limit düşürme taleplerinde artış görüyoruz. Bankalar, teklifin olası etkilerini değerlendirerek bu etkileri sınırlandırmak için adımlar atmayı planlıyor" dedi.

Yasa tasarısı, gayrimenkul ve araç satışları gibi işlemler sırasında vergi beyanlarına göre birey ve şirketlerden katkı payı alınmasını da öngörüyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları, kredi kartı limitinin müşterilerin bu limiti harcayacakları anlamına gelmediğini belirterek, ücretin limit bazında alınmasının adil olmadığını savunuyor.

"KREDİDEN VERGİ ALINMAZ"

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Kredi kartı limitinden veya kullanılan krediden vergi alınamaz. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır" diyerek eleştiride bulundu.





İdarenin böyle bir hataya düşeceğini sanmam ama yine de söyleyeyim: Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamaz. Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) October 12, 2024

KREDİ KARTI KULLANIMI ARTIYOR

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 126 milyon kredi kartı bulunurken, ağustos ayında 1,25 trilyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldı. Enflasyon döneminde artan kredi kartı kullanımı, yükselen faiz oranlarıyla daha cazip hale gelen taksit seçenekleri nedeniyle daha da yoğunlaştı.