Kredi kartı harcamalarında dev artış: 14 Trilyon TL'yi aştı!

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı, 2024'te yıllık bazda yüzde 86 artarak 14 trilyon 867 milyar liraya ulaştı. En fazla harcama marketler ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilirken, internet üzerinden yapılan alışverişlerin payı ise yüzde 29 oldu.

Kredi kartı harcamalarında dev artış: 14 Trilyon TL'yi aştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:40

2024 yılında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı yıllık bazda yüzde 86 artarak 14 trilyon 867 milyar lira oldu. Bu harcamaların büyük bir kısmı marketler ve alışveriş merkezlerinde gerçekleşti.

SEKTÖREL DAĞILIMDA MARKET VE AVM'LER ZİRVEDE

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarının en büyük payını marketler ve AVM'ler oluşturdu. 2 trilyon 629 milyar lira ile en fazla harcama bu kategoride yapıldı.

EN FAZLA ARTIŞ 'DİĞER KATEGORİLER' VE KUYUMCULARDA YAŞANDI

2024 yılında, banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda en yüksek artış yüzde 173 ile diğer kategorilerde, yüzde 130 artışla ise kuyumcularda görüldü.

İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERİN PAYI YÜKSELDİ

2024'te, toplam harcamaların yüzde 29'u internet üzerinden yapılırken, internet alışverişleri 4 trilyon 328 milyar lira tutarında gerçekleşti.


Etiketler: #banka #kredi kartı

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