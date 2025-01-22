Oto yıkama ücretlerine dev zam: Fiyatlar üçe katladı! İşte sürücülerin yeni tercihi...

Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:40

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:40

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde oto yıkama fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Aralık ayında iç-dış yıkama ücretleri 200-250 TL arasında değişirken, bazı semtlerde fiyatlar 2-3 katına çıktı.

ZAMLARIN ETKİSİ BÜYÜK

Yeni yıl itibarıyla birçok ürün ve hizmette zamlar devam ederken, oto yıkama ücretleri de bu artışlardan nasibini aldı. Yılbaşından sonra özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ücretler yüzde 40-50 oranında arttı. Bu artış, lüks semtlerde daha da belirgin hale geldi ve fiyatlar orta ve yüksek gelir gruplarını bile zorlayan seviyelere ulaştı.

PRESTİJLİ SEMTLERDE REKOR FİYATLAR

İstanbul’un Beşiktaş, Ortaköy, Levent, Kadıköy ve Sarıyer semtlerinde; Ankara’nın Çankaya, Oran, Çukurambar ve Batıkent bölgelerinde oto yıkama ücretleri 600-700 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyatlar, özellikle sık araç kullananları ve ticari araç sahiplerini ekonomik açıdan zorluyor.

ALTERNATİF YÖNTEMLERE YÖNELİM

Fiyatlardaki bu artış, sürücüleri self servis oto yıkama istasyonlarına yöneltti. Özellikle benzin istasyonlarında yer alan self servis noktaları daha uygun maliyetlerle araç yıkama imkânı sunuyor. Ancak bu durum, istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Sürücüler, hem zamandan hem de paradan tasarruf etmek için bu yöntemi daha sık tercih ediyor.