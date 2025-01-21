EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

Kademeli emeklilik nedir? Kimler kademeli emeklilikten faydalanabilecek? Kademeli emeklilikte yaş ve prim günü şartları nasıl belirlenecek? Erken emeklilik için ek prim ödeme fırsatı sunulacak mı? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 11:49
EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile büyük bir adım atılırken, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni bir emeklilik fırsatı doğuyor. 

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

Kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik yaşını ve prim gün şartlarını daha esnek hale getirmeyi amaçlıyor. 

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

Bu düzenleme, 45-52 yaş aralığındaki çalışanlar için erken emeklilik şansı sunacak. Ayrıca, ek prim ödeme avantajları da gündeme geliyor.

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

KADEMELİ EMEKLİLİK MODELİ NE ANLAMA GELİYOR? 

Kademeli emeklilik sistemi, özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için tasarlanmış bir model olarak, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını daha ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. 

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

EYT'yi kaçıranlar için büyük bir fırsat sunan bu sistem, çalışanların daha erken emekli olabilmesi için prim gün şartlarını kolaylaştıracak.

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

YENİ DÜZENLEME NASIL İŞLEYECEK? 

Kademeli emeklilikle birlikte, 45 ile 52 yaş arasındaki çalışanlar belirli prim gün şartlarını tamamladıkları takdirde emekli olabilecek. 

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

Ayrıca, erken emeklilik isteyen çalışanlar ek prim ödeme seçeneği ile bu süreci hızlandırabilecek.

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

SGK SİSTEMİ DENGEDE TUTULACAK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğine dair açıklamalarda bulundu. 

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

Sistem, emeklilik maaşlarının aksamaması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için dikkatle planlanacak.

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

EYT'Yİ KAÇIRANLAR İÇİN FIRSAT

Bu düzenleme, 2000 sonrası sigortalı olanlar için erken emeklilik fırsatı sunuyor. 

EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

Ancak, kademeli emeklilik sisteminin detayları ve uygulamaya ne zaman geçileceği ise henüz netleşmedi.

EYT Kademeli emeklilik çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkhan

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