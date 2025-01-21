EYT'yi kaçıranlara müjde: Kademeli emeklilik yolda!

KADEMELİ EMEKLİLİK MODELİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kademeli emeklilik sistemi, özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için tasarlanmış bir model olarak, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını daha ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.