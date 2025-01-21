İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürmeye yöneltti. Peki, 150 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde mevcut faiz oranları ne durumda? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 13:31
İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklamadan önce, ikinci bir faiz indirimi beklentisi güçleniyor. 

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Ekonomistler, 23 Ocak’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi olacağına kesin gözüyle bakıyor. 

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

Bu gelişmeler doğrultusunda, yurttaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve kredi geri ödeme koşullarını araştırmaya başladı.

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

150 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME DETAYLARI

Ocak 2025 itibarıyla bankaların sunduğu 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planları şu şekilde:

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,33

Toplam Ödeme: 211 bin 216 TL

Aylık Taksit: 17 bin 529 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,09

Toplam Ödeme: 207 bin 595 TL

Aylık Taksit: 17 bin 228 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Toplam Ödeme: 211 bin 263 TL

Aylık Taksit: 17 bin 605 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 4,45

Toplam Ödeme: 213 bin 38 TL

Aylık Taksit: 17 bin 681 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 4,35

Toplam Ödeme: 211 bin 519 TL

Aylık Taksit: 17 bin 555 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: Yüzde 3,89

Toplam Ödeme: 204 bin 602 TL

Aylık Taksit: 16 bin 978 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,94

Toplam Ödeme: 205 bin 348 TL

Aylık Taksit: 17 bin 40 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Toplam Ödeme: 206 bin 96 TL

Aylık Taksit: 17 bin 103 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 5,69

Toplam Ödeme: 232 bin 305 TL

Aylık Taksit: 19 bin 287 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,44

Toplam Ödeme: 228 bin 356 TL

Aylık Taksit: 18 bin 958 TL

İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,69

Toplam Ödeme: 201 bin 630 TL

Aylık Taksit: 16 bin 731 TL

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