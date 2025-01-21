İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 150 bin TL'nin geri ödeme planı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürmeye yöneltti. Peki, 150 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde mevcut faiz oranları ne durumda? İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklamadan önce, ikinci bir faiz indirimi beklentisi güçleniyor.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Ekonomistler, 23 Ocak’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi olacağına kesin gözüyle bakıyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda, yurttaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve kredi geri ödeme koşullarını araştırmaya başladı.
150 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME DETAYLARI
Ocak 2025 itibarıyla bankaların sunduğu 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planları şu şekilde:
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,33
Toplam Ödeme: 211 bin 216 TL
Aylık Taksit: 17 bin 529 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,09
Toplam Ödeme: 207 bin 595 TL
Aylık Taksit: 17 bin 228 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 4,39
Toplam Ödeme: 211 bin 263 TL
Aylık Taksit: 17 bin 605 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 4,45
Toplam Ödeme: 213 bin 38 TL
Aylık Taksit: 17 bin 681 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 4,35
Toplam Ödeme: 211 bin 519 TL
Aylık Taksit: 17 bin 555 TL
ON DİJİTAL
Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 204 bin 602 TL
Aylık Taksit: 16 bin 978 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,94
Toplam Ödeme: 205 bin 348 TL
Aylık Taksit: 17 bin 40 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Toplam Ödeme: 206 bin 96 TL
Aylık Taksit: 17 bin 103 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 5,69
Toplam Ödeme: 232 bin 305 TL
Aylık Taksit: 19 bin 287 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,44
Toplam Ödeme: 228 bin 356 TL
Aylık Taksit: 18 bin 958 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Toplam Ödeme: 201 bin 630 TL
Aylık Taksit: 16 bin 731 TL
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