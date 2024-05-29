Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!

Özel bankalar, Ekim ayında pos cihazı kullanan işletmelere uygulanan komisyon oranını yüzde 3.5'e yükseltti. Faiz artışlarının ardından, bankalar yeniden komisyon oranlarını artırmaya hazırlanıyor. Geçen yıl seçimlerin ardından ekonomi politikalarında köklü değişiklikler yapılırken, Türkiye'de sıkı para politikalarının etkisi her geçen gün daha fazla hissediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 22:42
Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
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Kartlı alışveriş oranı, pos ve sanal pos kullanımının yaygınlaşmasıyla rekor seviyelere ulaşırken, bankalar işletmelere uygulanan komisyon oranlarını Ekim ayında güncelledi. Politika faizlerinin yüzde 30 seviyelerine yükseltilmesi sonrası birçok özel banka, pos komisyonlarını %3.5 seviyesine çıkarırken, faiz artırımlarının ardından bankalar yeniden artışa gitmeye hazırlanıyor.

POS KOMİSYONLARI ARTACAK

Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre, bankacılık kaynakları, haziran ayından sonra özel bankaların pos faizlerinde yeniden artış yapmasını bekliyor. Bu durum, binlerce işletmenin gelirlerinde düşüş anlamına geliyor.

Benzer durumlarda gelirlerini dengelemek için masrafları müşteriye yansıtan işletmeler, pos komisyonlarının artmasıyla yeniden mal ve hizmet fiyatlarına zam yapabileceği düşünülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreci sağlıklı yürütebilmek için çalışmalarına başladı.

IBAN'A TRANSFER YAPANLARA AĞIR CEZALAR

Pos komisyonlarının yüzde 3.5 seviyesine yükselmesiyle birçok işletme, karekod yöntemiyle IBAN'a transfer uygulamasına geçti ve komisyon ücreti ödememek için banka transferi yoluyla ödeme almaya başladı.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in girişimleriyle, 'IBAN'a transfer' şeklinde ödeme alan işyerlerine ağır cezalar verileceği belirtildi. Bakanlık, bu şekilde pos komisyonu artışını yan yollardan gidermeye çalışan işletmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.


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