Kredi kartı kullananlar dikkat! Sistem tümden değişti: Resmi açıklama bekleniyor

Geçen yılın şubat ayında alınan kararla birlikte, nakit
avans limiti 25 bin TL olarak belirlenmiş, taksit süresi ise 3 ay ile
sınırlandırılmıştı. Ancak enflasyonun etkisi ve artan tüketici ihtiyaçları, bu
sınırlamaların yeniden değerlendirilmesini gündeme taşıdı.
3 AYDAN 6 AYA ÇIKARILMASI BEKLENİYOR
Yeni düzenleme kapsamında, nakit avans ve taksitli nakit
avans üst limitinin 50 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.
Ayrıca, mevcut 3 aylık taksit süresinin 6 aya çıkarılması da
gündemde. Bankacılık sektörü ise bu sürenin kademeli olarak yeniden 12 aya
kadar uzatılmasını talep ediyor.
VADE UZATIMI KADEMELİ OLACAK
BDDK’nın üzerinde çalıştığı yeni sistemde, ilk etapta taksit
süresinin 6 aya çıkarılması bekleniyor. İlerleyen süreçte, piyasa koşullarına
bağlı olarak bu sürenin daha da artırılması mümkün olabilecek. Böylece kredi
kartı kullanıcılarının finansal planlamalarında daha fazla esneklik sağlaması
hedefleniyor.
NAKİT KULLANIM ORANINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK
Mevcut düzenlemeye göre, kart limitinin yalnızca %25’ine
kadar nakit çekimine izin veriliyor. Bu oranın değiştirilmesi şu aşamada
planlanmıyor.
Uygulamanın, tüketici harcamalarının kontrol altında
tutulması ve talep enflasyonunun baskılanması amacıyla sürdürüldüğü
belirtiliyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
BDDK tarafından yürütülen çalışmanın, para politikasındaki
sıkı duruşla uyumlu olarak kredi kartı işlemlerinde kontrollü bir normalleşme
sürecini hedeflediği ifade ediliyor. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki günlerde
resmi olarak duyurulması bekleniyor.