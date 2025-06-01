Kredi kartı kullananlar dikkat! Sistem tümden değişti: Resmi açıklama bekleniyor

Geçen yılın şubat ayında alınan kararla birlikte, nakit avans limiti 25 bin TL olarak belirlenmiş, taksit süresi ise 3 ay ile sınırlandırılmıştı. Ancak enflasyonun etkisi ve artan tüketici ihtiyaçları, bu sınırlamaların yeniden değerlendirilmesini gündeme taşıdı.

3 AYDAN 6 AYA ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Yeni düzenleme kapsamında, nakit avans ve taksitli nakit avans üst limitinin 50 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.

Ayrıca, mevcut 3 aylık taksit süresinin 6 aya çıkarılması da gündemde. Bankacılık sektörü ise bu sürenin kademeli olarak yeniden 12 aya kadar uzatılmasını talep ediyor.

VADE UZATIMI KADEMELİ OLACAK

BDDK’nın üzerinde çalıştığı yeni sistemde, ilk etapta taksit süresinin 6 aya çıkarılması bekleniyor. İlerleyen süreçte, piyasa koşullarına bağlı olarak bu sürenin daha da artırılması mümkün olabilecek. Böylece kredi kartı kullanıcılarının finansal planlamalarında daha fazla esneklik sağlaması hedefleniyor.

NAKİT KULLANIM ORANINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Mevcut düzenlemeye göre, kart limitinin yalnızca %25’ine kadar nakit çekimine izin veriliyor. Bu oranın değiştirilmesi şu aşamada planlanmıyor.

Uygulamanın, tüketici harcamalarının kontrol altında tutulması ve talep enflasyonunun baskılanması amacıyla sürdürüldüğü belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

BDDK tarafından yürütülen çalışmanın, para politikasındaki sıkı duruşla uyumlu olarak kredi kartı işlemlerinde kontrollü bir normalleşme sürecini hedeflediği ifade ediliyor. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.