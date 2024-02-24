Nakit bulamayan yurttaşın gözü bu kararda... Kredi kartı kullanımına yeni tedbirler mi geliyor? İşte konuşulan önlemler

Yayınlanma: 24.02.2024 - 13:17

Güncelleme: 24.02.2024 - 13:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" demişti.



Bu açıklama sonrası kredi kartı harcamalarına düzenleme getirmesi bekleniyor. Düzenlemenin nasıl olacağı ile ilgili ise bir netlik henüz yok. NTV'de yer alan habere göre, finans çevrelerinin görüşü ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde.

HANGİ ÖNLEMLER MASADA?

Gelebilecek bazı önlemler ise şöyle sıralanıyor:

Karta taksit uygulaması kaldırılabilir

Asgari ödeme tutarları artırılabilir

Kart limiti düşürülebilir

Kredi kartı faiz oranları artırılabilir

Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir

Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir

Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir

Uzmanlar ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiğini belirtiyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kredi kartlarında limitin lüks tüketime gelmesi gerektiğini ifade etmişti Aran, "20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor" dedi.

Akademisyenler ve tüketici dernekleri ise "kademeli geçiş" önerisinde bulundu. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, "Eğer bir taksit sınırlandırılmasına gidilecekse bu sınırlandırma daha çok lüks mal gruplarını önceliklendirmeli. Bu esnada yapılacak taksit sınırlandırması, hiç taksit yapmamak ya da örneğin 8-9 taksitten bir anda 3 takside düşmek değil, kademeli bir geçişle taksit sayısını azaltarak olmalı. 8-9 taksit önce 6-7 taksite düşürülmeli, sonraki bir zaman aralığında gerekiyorsa önceden bildirilerek bir indirim daha yapılmalı" diye konuştu.

