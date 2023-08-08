Evlilik kredisi vaatlerine dikkat!

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, "evlilik kredisi" vaadiyle sahte internet sayfası üzerinden para toplayanlara karşı uyarıda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:50
Evlilik kredisi vaatlerine dikkat!
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "evlilik kredisi" vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan dolandırıcılara yönelik bir uyarıda bulundu. 

Bu konuda dikkatli olunması gerektiğinin belirtildiği paylaşımda bu kişilere kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan uyarıda, işlem yapılan internet sitesinin adının teyit edilmesi, yetkili kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi ve başvuru ve erken başvuru adı altında herhangi bir ödeme yapılmaması gerektiğini bildirildi.


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