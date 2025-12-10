Kredi kartından nakit avans çekenler dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı!

Artan yaşam maliyetleri ve kredi kartı kullanımındaki yükseliş, kredi notunu tüketiciler açısından daha kritik bir konuma taşıdı. Finans uzmanlarına göre milyonlarca kişi, günlük hayatta farkında olmadan yaptığı bazı alışkanlıklar nedeniyle kredi notunda düşüş yaşıyor ve bu durum kredi süreçlerinde önemli engeller oluşturuyor.

NAKİT AVANS KREDİ NOTUNU HIZLA AŞAĞI ÇEKİYOR

Finans danışmanları, özellikle kredi kartından nakit avans çekmenin kredi puanına en fazla zarar veren işlemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Birçok kişi bu yöntemin zararsız olduğunu düşünse de bankalar, nakit avansı riskli borçlanma sinyali olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, faiz yükü nedeniyle tüketiciye ek maliyet getiren bu işlemin kredi notunda hızlı bir gerilemeye neden olduğuna işaret ediyor.

Finans uzmanları durumu açıklarken, “Nakit avans, bankalar açısından kişinin nakit sıkıntısı yaşadığı ve riskli borçlandığı anlamına gelir. Bu yüzden kredi notundan bir anda ciddi puan düşüşü görülebilir. Bu durum, ihtiyaç kredisi, araç kredisi hatta telefon hattı sözleşmelerinde bile olumsuz sonuçlar doğurabilir” değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar ayrıca birçok kişinin nakit avansı kısa sürede kapatarak telafi edeceğini düşündüğünü ancak sistemin bu işlemi baştan olumsuz kayda aldığını vurguluyor.

KREDİ NOTUNU KORUMAK İÇİN UYGULANMASI GEREKEN TEMEL ADIMLAR

Uzmanlara göre kredi notunu güçlü tutmak için yapılması gerekenler net: