Citroen'den kasım ayına özel kampanyalar: Sıfır faizli krediler ve avantajlı fiyat teklifleri...

Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:52

Güncelleme: 09.11.2024 - 17:52

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üstün donanımlarıyla Citroen C4 ile kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde kasım ayında sunulan 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi avantajı müşterileri bekliyor.

Citroen'in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross modelinde 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

CITROEN BERLINGO

Citroen'in 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoruyla öne çıkan yeni Berlingo Kombi ve kombivan sınıfının öncüsü olarak dikkati çeken yeni Berlingo Van modelleri 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

CITROEN JUMPER

Citroen, Jumper modelini 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Yeni Citroen Jumpy modeline ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

CITROEN C4X

Kasım ayının avantajlı kampanyalarından biri de üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli cazip kredi teklifiyle geleceğin Citroen teknolojilerine bugünden ulaşabiliyor.

Citroen'in pratik, çok yönlü ve şehirli mobilite aracı olan Citroen Ami One ve Citroen Ami Peps modelleri için kasımda 200 bin lira için 12 ay 1,99 faizli kredi veya 120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz olanağı sunuluyor.