Kredili konut satışı unutuldu

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

İktidarın krizdeki ekonomiyi zorunlu nedenlerle soğutma çabaları ve düşen alım gücü konut pazarını küçültürken sektör öncelikle markalı konut üreticileri üzerinden yeni kampanyalara başladı.

TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre ülke genelinde konut satışları Ekim 2023’te Ekim 2022’ye kıyasla yüzde 8.7 azalarak 93 bin 761 adet oldu. Bu kapsamda ipotekli (krediyle alınan) konut satışı yüzde 58 düşüşle 5 bin 577’ye indi. İlk 10 ayda ise toplam konut satışı yüzde 14.3 düşüşle 993 bin 835, ipotekli satış yüzde 31.2 düşüşle 166 bin 461 oldu. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışı da yıllık yüzde geçen ay 52.9 azalarak 2 bin 535, ilk 10 ayda yüzde 44.4 azalarak 30 bin 599’a indi.

Bu tür gelişmeler nedeniyle önce otomotiv pazarında başlayan indirim kampanyaları, artık markalı konutlarda da görülüyor. Kimi firmalar tüm projelerinde yüzde 25 nakit alım indirimi yaparken kimi yüzde 40 peşinata yüzde 1.79 faizle 36 ay vade sunuyor. Sektör temsilcileri bu kampanyaların kaçan yatırımcıyı geri getirme ve nakit akışını sağlama amaçlı olduğunu belirtiyor.

“Satışlar durdu” söyleminin yanlış bir algı olduğunu söyleyen Masterturk Gayrimenkul Grubu Başkanı Gökhan Taş, “Sadece ‘Yatırımcı konuttan çıktı’ diyebiliriz” dedi.

İHTİYACI OLANA FIRSAT

Markalı konut projelerindeki indirim kampanyalarını da değerlendiren Taş sözlerini şöyle sürdürdü: “O projeler yatırımcıya yöneliktir. Onlar da yatırım konusunda kararsız kaldığı için firmalar yatırımcıyı çekmeye yönelik kampanyalar yapıyor. Piyasadaki fiyatlara gelince onlar için ‘Durdu’ diyebiliriz. Ama böylesine enflasyonist bir dönemde artmayan fiyat ihtiyacı olan alıcı için büyük şanstır.”

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucusu Hakan Akdoğan ise şuna dikkat çekti: “Bunlar stok eritme değil projeyi devam ettirme kampanyası. İnşaat ve finansman maliyetleri hızla artıyor. Firmalar bu gibi kampanyalarla nakit akışını dengeleyerek ellerindeki projeleri bitirmeyi hedefliyorlar. Ayrıca fiyatlarda düşüş beklemiyorum. Aksine maliyetlere ve işçiliklere yansıyan artışlar eklenecektir.”