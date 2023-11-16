Çin'de konut fiyatlarında durgunluk sürüyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:53

Güncelleme: 16.11.2023 - 13:53

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, ekimde, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin 56'sında yeni konut fiyatları, 67'sinde ise ikinci el konut fiyatları önceki aya kıyasla azaldı.

"Birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan, ülkenin en fazla nüfusuna sahip 4 kenti Pekin, Şanghay, Şıncın ve Guangcou'da yeni konut fiyatları sabit kalırken, ikinci el konut fiyatları cüzi düşüş kaydetti.

Yeni konut fiyatları, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte de düşüş eğilimini sürdürdü.

Yılbaşından bu yana 47 kentte yeni konut fiyatları, 67 kentte ikinci el konut fiyatları azaldı.

Çin'de gayrimenkul yatırımları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 gerilemişti.