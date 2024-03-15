Kredili konut satışları yüzde 50’ye yakın düşerken toplam satışlar yüzde 17 arttı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaşma hamleleri konut kredilerini durma noktasına getirdi ancak konuta talep artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre şubat ayında konut satışları yıllık yüzde 17.3 artışla 93 bin 902 adet oldu. Buna karşın ipotekli (krediyle alınan) konut satışı yüzde 49.1 düşüşle 8 bin 827 adede geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışı da yüzde yüzde 44.9 azalarak 1846 oldu. Yılın ilk iki ayında ise toplam satış yüzde 2 düşüşle 174 bin 210, ipotekli satış yüzde 56.1 düşüşle 14 bin 742, yabancıya satış ise yüzde 48 azalarak 3 bin 907 adet oldu. Emlak piyasası mensupları ve ekonomistler ucuz konutlardaki yatırım talebine dikkat çekti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ TETİKLEDİ

Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın konut ve taşıta olan talebi diri tuttuğunu söyleyen Doç. Dr. Cem Çakmaklı, “Nakdi olanlar konuta gidiyor. Enflasyon görünümünün bozulması ve ortamın 2023 Mayıs seçimlerine benzemesiyle de oldu bu” diye konuştu.

Verilerin beklentilerinin üstünde olduğunu söyleyen Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, “Piyasa çok durgun aslında, kredili satış hiç yok. Bankalar kredi verme yanlısı değil, verenlerin de tutarları vatandaşın ihtiyacını görmüyor” dedi.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise piyasada “ucuz” denebilecek fiyatlardaki evlerin satışının arttığını söyledi. 1-3 milyon TL fiyat aralığındaki konutların satıldığını söyleyen Aşa, “İkinci el ucuz evlerde satışlar hızlı. Toplam satışlardaki artışı da bu tetiklemiştir. Buradaki talep artışı yatırım talebinden kaynaklanıyor. 1-3 milyon TL arası bir fiyata eski binalardan ev alıp kentsel dönüşüme sokarak uzun vadede çok büyük kârlar elde edilebiliyor. Bu tutarlar için krediye de çok ihtiyaç duyulmuyor” dedi.

Öte yandan BDDK’nin, dün 8 Mart itibarıyla yayımladığı verilere göre konut kredisi hacmi son bir haftada yüzde 0.3, son bir yıl yüzde 17.6 artarak 440.3 milyar liraya ulaştı

