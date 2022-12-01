Kripto para borsası Kraken çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkarıyor
Kraken, dünya genelinde çalışan sayısını yüzde 30 oranında azaltma kararı aldı.
Önde gelen kripto para borsalarından Kraken, dünya genelinde çalışan sayısını yüzde 30 azaltma kararı aldı.
Foreks'in aktardığına göre, yüksek faiz oranları ve ekonomide daralma endişelerinin yatırımcıları kriptopara gibi riskli enstrümanlardan uzaklaştırdığını belirten Kraken, "Yılın başından bu yana makroekonomik ve jeopolitik faktörler finansal piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. İşlem hacimlerinde düşüş var ve daha az sayıda müşteri kayıt oluyor" dedi.
Dünya genelinde 1100 çalışanını işten çıkaracağını ifade eden Kraken, bu işten çıkarmalar sonrası personel sayısının 12 ay önceki seviyesine döneceğini de belirtti.
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