Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili bilinmesi gerekenler: 'Para sanal tehdit gerçek'

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:04

Kripto para, sanal para birimi olarak kullanılan ve herhangi bir fiziksel biçimde mevcut olmayan dijital varlık olarak tanımlanıyor. Gerçekte, günümüzde kripto para ile ilgileniyorsanız muhtemelen büyük bir dolandırıcılık riski de alıyorsunuz. Kripto para dünyası yeni Vahşi Batı olarak adlandırılabilir; kötü niyetli kişilerin söz sahibi olduğu, kanunsuz, düzensiz bir dünya.

Ancak dolandırıcılığı önlemeye yönelik normal kurallar burada da geçerli. İnternette okuduğunuz her şeyi dikkatlice gözden geçirmeli ve bunların gerçek olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Aldatıcı reklamlara kanmayın ve güvende kalmaya özen gösterin. Siber güvenlik firması ESET, artan kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili uyarılarda bulundu.

İşte kripto para dolandırıcıları karşısında dikkat edilmesi gerekenler...

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIKLARI NEDEN ARTIŞ GÖSTERİYOR?

Dolandırıcılar, kurbanlarını tuzağa düşürmek için mevcut olayları ve gündemdeki trendleri kullanma konusunda ustadır. En popüler gündem konularından biri olan kripto para konusunda da harekete geçmekte gecikmediler. Sanal paralarla ilgili merakı artırıp bir geri bildirim döngüsü oluşturan medyadaki haberlerin ve sosyal medya gönderilerinin de bu konudaki payını göz ardı edemeyiz. FTC’ye göre 2020 Ekim ve 2021 Mayıs ayları arasında, Amerikalılar binlerce kripto para dolandırıcılığında ortalama 80 milyon Amerikan doları (71 milyon Euro) kaybetti. İngiltere’de bu rakam çok daha yüksek. Polis kayıtlarına göre göre 2021 yılının ilk dokuz ayında kurbanlar 146 milyon poundun (172 milyon Euro) üzerinde para kaybetti.

Dolandırıcılıkların artış göstermesinin nedenleri;

Geleneksel borsaya kıyasla yatırımcılar için kripto para piyasasını düzenleyen çok az düzenleme bulunuyor.

Medyanın yoğun ilgisi, kripto parayı kimlik avı hırsızlığına ve dolandırıcılıklara uygun bir tuzak haline getiriyor.

Gittikçe artan kripto para fiyatları, hızlıca zengin olma hayali kuran tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Sosyal medya, gerçek ile hayal arasındaki çizginin bulanıklaşmasına neden oluyor.

Ayrıca kimlik avı hırsızlarının tuzak olarak kullandıkları para madenciliği insanları cezbediyor.

EN YAYGIN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIKLARI NELER?

Kripto para piyasasında güvenli bir şekilde saklanan sanal paranız varsa paranız bilgisayar korsanları açısından riskte olabilir. Birçok durumda tehdit aktörleri bu şirketlerden para koparmayı başarıyor. Hatta bazen yüz milyonlar kazanabiliyorlar. Ancak güvenlik ihlaline uğrayan şirketler genellikle suçsuz müşterilerin zararını telafi edeceğine söz veriyor. Maalesef kripto dolandırıcılığı kurbanları için böyle bir garanti yoktur. Bir dolandırıcılık kurbanı olduğunuzda yüksek miktarda para kaybedersiniz.

Dolayısıyla bu dolandırıcılıkların nasıl gerçekleştiğini anlamak önemlidir.

En yaygın dolandırıcılıklardan bazıları şunlardır:

Saadet zincirleri: Bir tür yatırım dolandırıcılığı olan bu türde kurbanlar var olmayan bir şirkete veya “hızlı yoldan zengin eden bir zincire” yatırım yapmak üzere kandırılır. Aslında böyle bir şirket veya zincir bulunmaz, yalnızca sahtekarlar daha çok zenginleşir. Sahtekarlar, yatırımcıların ilgisini çekmek ve daha fazla sanal kâr elde etmek için her zaman yeni ve belirsiz bir “ileri” teknoloji icat ettiğinden, kripto para sahtekarlar için idealdir. Para sanal olduğunda verileri yanıltmak kolaydır.

Aldatmacalı işlemler: Dolandırıcılar yatırımcıları yanlış bilgilerle yönlendirerek, az bilinen kripto para şirketlerinden hisse almaya ikna eder. Bunun sonucunda, hisse fiyatı yükselir ve sahtekar düzenli bir gelir elde eder ve kurbanın elindeki hisseler değerini kaybeder.

Ünlülere yer veren sahte reklamlar: Dolandırıcılar ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçirir veya ünlülerle ilgili sahte hesaplar oluşturur. Böylelikle takipçileri yukarıda bahsedilen sahtekarlıklara yatırım yapmaya teşvik eder. Bir örnekte, kurnazlıklarını daha güvenilir göstermek üzere Elon Musk ile bir Bitcoin adresini ilişkilendirerek yaklaşık 2 milyon Amerikan doları kazandılar.

Sahte borsalar: Sahtekarlar, kripto para borsalarında bulunan sanal paralara erişim vaadinde bulundan e-postalar yollar veya sosyal medya gönderileri paylaşır. Ancak bunun için öncelikle kullanıcının küçük bir ücret ödemesi gereklidir. Böyle bir borsa bulunmadığından para sonsuza kadar ortadan kaybolur.

Dolandırıcı uygulamalar: Siber suçlular yasal kripto para uygulamalarını ele geçirip uygulama mağazalarına yükler. Bu uygulamalardan birini indirmeniz halinde kişisel ve mali bilgilerinizi çalabilirler veya cihazınıza kötü amaçlı yazılım yükleyebilirler. Ayrıca siber suçlular var olmayan hizmetlere ödeme yapmak üzere kullanıcıları kandırabilir ve kripto para cüzdanınızın giriş bilgilerini çalmaya çalışabilir.

Sahte basın bültenleri: Bazen dolandırıcılar, sahte bilgi yaymak üzere habercileri de kandırmayı başarır. Bu durum iki kez gerçekleşti. Birinde, yasal bir haber sitesi ünlü bir perakendecinin bazı kripto paraları kabul etmeye başlayacağı ile ilgili makaleler yazdı. Bu makalelerin dayanağı olan sahte basın bültenleri, sahtekarların söz konusu para birimlerindeki hisselerini daha değerli hale getirmek üzere tasarlanan aldatmacalı işlemlerin bir parçasıydı.

Kimlik avı hırsızlığı/kimliğe bürünme: Kimlik avı, sahtekarların kullandığı en popüler dolandırıcılık türlerinden biridir. E-postalar, mesajlar ve sosyal medya mesajları yasal ve güvenilir bir kaynaktan gönderilmiş gibi gösterilir. Bazen bu “kaynak” kripto para ile ödeme yapılmasını isteyen bir kredi kartı sağlayıcı, banka ve hükümet yetkilisi olabilir. Daha sonra sizi düşünmeden, hızlı bir şekilde hareket etmeye zorlarlar.

KURBAN DURUMUNA DÜŞMEKTEN NASIL KURTULURSUNUZ?

Güvenlik uzmanları önerileri şu şekilde özetliyor; sahtekarlıkla savaşmak için en iyi silah şüpheci olmaktır. Ne yazık ki internette okuduğumuz her şeyin gerçek olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Bu içeriklerin büyük bir kısmı bizi kandırmak ve bize zarar vermek niyetiyle hazırlanmıştır.

Bunu aklınızda bulundurun ve dolandırılmamak için şunları deneyin:

E-posta, mesaj, sosyal medya gibi bir yollara sizin bilginiz dışında sizinle iletişime geçenlerle kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Arkadaşınız gibi görünebilirler, ancak gerçekte arkadaşlarınızın e-postasını veya sosyal hesabını ele geçirmiş bir bilgisayar korsanı olabilirler. Başka bir iletişim yöntemi kullanarak arkadaşınıza ulaşıp bunu teyit edin.

Bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük olasılıkla gerçek değildir. Tüm yatırım fırsatlarına temkinli yaklaşın.

Tüm kripto para hesaplarınızda iki korumalı kimlik doğrulama kullanın.

Ön ödeme gerektiren tüm yatırım 'fırsatlarından' uzak durun.

Resmi olmayan uygulama mağazalarını asla kullanmayın.

Saygın bir sağlayıcının kötü amaçlı yazılım karşıtı çözümünü bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza indirin.

Dünya kripto para çılgınlığına ayak uydurmuş olabilir. Ancak buna katılmak zorunda değilsiniz. Sakin olun ve bu çılgınlığa kapılmayın.