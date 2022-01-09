Ünlü banka uyardı: 'Kripto ve teknoloji balonu patlıyor'

09 Ocak 2022 Pazar, 14:12

ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America’nın baş yatırım stratejisti Michael Hartnett’in de aralarında olduğu banka stratejistlerine göre, kripto para birimleri ve uzun vadeli teknoloji hisse senetleri gibi varlıklarda oluşan risk balonu eşzamanlı bir şekilde patlamaya başladı.

Stratejistlerin hazırladığı rapora göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma hızını artırması yatırımcıların spekülatif alanlardan çekilmesine sebep oldu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ZİRVEDEN GERİLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Fed’den gelen şahin sinyaller değerli teknoloji hisselerini sert bir şekilde vurdu. Goldman Sachs Group’un teknoloji hisseleri sepeti, bir yıllık yükselişin ardından düşüşe geçti endeks en yüksek seviyelerinden yüzde 35 geriledi.

Biyoteknoloji şirketlerini listeleyen Nasdaq Biotech endeksi, yeni yılın ilk haftasında yüzde 6,5 oranında değer kaybetti ve 2020 Mart ortasından bu yana en kötü beş günlük performansını yaşadı.

KRİPTOLARDA DÜŞÜŞ

Kripto paralar da aynı etki altına girmiş durumda. Kripto. Bitcoin, kasım ayında yaklaşık 69 bin dolarlık rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 40 geriledi. Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, kasım ayının en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 35 düştü.

Yatırım danışmanlığı şirketi Infrastructure Capital Advisors portföy yöneticisi Jay Hatfield, Fed’in likiditeyi kısmasının hisse risk primleri ve faiz oranlarının yükselmesine neden olacağını, bu durumun teknoloji hisseleri, fenomen hisseler ve kısmen kripto varlıklar üzerinde etki yaratacağını belirtti.