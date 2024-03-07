Kripto para düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?
Meclis, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara verirken seçim sonrası gündeme gelmesi planlanan düzenlemelerle ilgili hazırlıklar sürüyor. Peki, Kripto para düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?
Kripto para düzenlemesi Meclis'in gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, Kripto para düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?
KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?
AKP'li Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto varlıklara ilişkin düzenleme üzerindeki çalışmalara başladıklarını, Ramazan Bayramı sonrasında yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.
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