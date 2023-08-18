Kripto para piyasalarda son durum: Bitcoin sert düştü!
Kripto para piyasalarında yaşanan sakinlik yerini sert bir düşüşe bıraktı. Bitcoin, perşembe günü geç saatlerde aniden yüzde 9'a kadar düşerek 26.000 doların biraz üzerinden işlem gördü.
Bitcoin (BTC), geçtiğimiz akşam yönünü aşağı çevirdi.
Bitcoin Perşembe akşamı keskin bir şekilde düştü ve yüzde 9'a kadar düşerek 26 bin doların biraz üzerinde işlem gördü.
Coin Metrics verilerine göre, kripto para birimi en son yüzde 8'den fazla bir düşüşü yansıtan 26.593,68 dolardan işlem gördü.
Ethereum da yüzde 7 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı bin 671 dolara indi. Ripple yüzde 17'ye yakın değer kaybıyla 49 cente gerilerken, Dogecoin ise yüzde 10 dülerek 6.1 cent oldu.
Bitcoin'deki düşüş, The Wall Street Journal'ın Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in 2022 ve 2021'de Bitcoin varlıklarının değerini toplam 373 milyon dolar olarak kaydettiğini ve uzay yolculuğu şirketinin sattığını bildirmesinden birkaç saat sonra geldi.
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