Kripto para piyasasına Ripple davası dopingi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:01

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:01

Dün ABD’de yaklaşık 2,5 senedir devam eden Ripple davasında tarihi bir karar alındı. Bilindiği üzere SEC Ripple’nin bir menkul kıymet olduğunu, nereye ve nasıl satıldığı konusundaki çekinceler konusunda yasal olmayan şekilde iş yaptıklarını belirterek Ripple şirketine dava açmıştı. Dün Federal mahkemeden olumlu bir sürpriz karar geldi. Davanın yargıcı Analisa Torres, Ripple’nin yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırılmayacağına, yani Ripple’nin bir menkul kıymet olmadığına ilişkin karar verdi. Kararın ardından kripto para piyasası XRP liderliğinde sert yükselişler kaydetti.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak aktardığına göre, Kripto para piyasası oyuncuları tarafından önemli bir zafer olarak görülen bu karar sonrası Bitcoin 31.800 dolar’a dokundu. Ethereum da 2030 dolar’a kadar yükseldi. Ciddi hacim artışlarının ve alımların görülmesinin ardından asıl hareket ise elbette Ripple (XRP) tarafında geldi. Gün içinde yüzde 100 civarı bir yükseliş yaşayan Ripple 0,94 dolar ’a kadar primlenerek, Aralık 2021’den bu yana en yüksek değere ulaştı.

BITCOIN DÜN 2023 YILININ ZİRVESİNİ TEST ETTİ



Haziran ayında BlackRock ve şimdi gelen Ripple kararı kripto para piyasasının son dönemde yukarı çevrilmesindeki en önemli etkenler olarak öne çıkıyor. Özellikle yıl başından bu yana Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar 2023’ün ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı olmayı başarmıştı. Son dönemde 31.000 dolar seviyelerinde dirençle karşılaşan Bitcoin dün karar sonrası gelen güçlü alımlarla tekrar 2023 yılının zirvesini test etti. Sabah saatlerinde 31.200 dolar düzeylerinden alıcı bulan Bitcoin’in ve 2.000 dolar üzerinde alıcı bulan Ethereum’un bu seviyelerde kalıcı olup olamayacağı önümüzdeki dönemde gelecek veri akışına ve risk iştahına bağlı olacak.

Dün mahkemenin Ripple’ı menkul kıymet olmadığına hükmetmesi sonrası daha önce bu davalar nedeniyle delist eden birçok uluslararası kripto para borsası tekrardan Ripple’ı listeleme kararı aldı. Kraken, Coinbase, Gemini ve Bitstamp gibi borsaların Ripple’ı tekrardan listelemesi sonrası Ripple’daki yükseliş yüzde 100’ü buldu. Karar sonrası kripto para borsaları Ripple konusunda yasal olarak da önlerinin açıldığını düşündüklerini belirtti.

Diğer yandan yükselişe diğer altcoinler de eşlik etti. Ripple’nin ardından XLM, SOL, ADA ve AVAX gibi birçok majör kripto para da çift haneli yükselişlerle yatırımcılarını sevindirdi.

Dün akşam saatlerinde XRP davasının olumlu sonuçlanmasının ardından kripto piyasasındaki bayram havasıyla birlikte Bitcoin, 2023 yılının yeni zirvesini yüzde 3.5 artış göstererek 31.800$ ile yaptı.



