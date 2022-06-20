Kripto para piyasalarında haftanın ilk günü : Bitcoin ne kadar oldu? (20 Haziran 2022)

20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:43

Bitcoin yılın başından bu yana yüzde 57, ayın başından bu yana ise yüzde 37 değer kaybetti ve Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20,000 doların altına düştü. 20,000 dolar seviyesi 2017'deki dönemde zirve seviye olması nedeniyle sembolik önem taşıyor.

Değer kaybının devam etmesi halinde diğer yatırımcılar teminat tamamlamak ve kayıpları telafi etmek için varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalabilir.

Bir çeşit kripto para bankası gibi faaliyet gösteren ABD merkezli Celcius Network ayın başlarında işlemleri askıya alacağını açıklamıştı. Sektörün son zamanlarda karşı karşıya kaldığı çoğu sorun, istikrarlı bir kripto para olduğu iddia edilen TerraUSD'nin mayıs ayındaki çöküşünden sonra başladı.

HAFTALIK BAZDA İKİ YILIN EN BÜYÜK KAYBI

Bitcoin bugün 20,000 dolar olan kilit seviyenin hem altına düşerek hem de üzerine çıkarak dalgalı bir seyir izlerken, en büyük ikinci para birimi olan ether 1,075 dolardan işlem gördü.

Ether de haftasonunda kendi sembolik seviyesi olan 1,000 doların altına düşmüştü.

Kripro piyasalarındaki gelişmeler uluslararası tahvil piyasalarındaki gerilemelere paralel olarak gerçekleşirken, ABD hisse senedi piyasaları faiz artırımları ve resesyon riskinin kuvvetlenmesiyle haftalık bazda iki yılın en büyük kaybını yaşadı.

Bitcoindeki fiyat hareketleri teknoloji hisseleri gibi diğer riskli varlıklara benzer hareketleri yansıttı.

Yatırımcıların düşüş anında bitcoin ve değerleri dolar gibi geleneksel varlıklara göre sabitlenen kripto paralara yönelmesiyle daha az yaygın olan kripto paralar daha sert kayıplar verdi.

Fiyat bilgileri içeren Coinmarketcap sitesine göre, kripto piyasasının değeri yaklaşık 870 milyar dolara indi. Kripto paraların piyasa değeri Kasım 2021'de 2.9 trilyon dolar ile zirveyi görmüştü.