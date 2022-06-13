Kripto para piyasalarında bir günde ikinci dikkat çeken gelişme: Binance'dan açıklama geldi

Binance, bir işlem hatası nedeniyle Bitcoin çekişlerini geçici olarak duyurdu. Binance CEO'su konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:35
Kripto para piyasalarında bir günde ikinci dikkat çeken gelişme: Binance'dan açıklama geldi
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Bu sabah Celsius Network’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, sıra dışı pazar koşulları nedeniyle para çekme, takas ve transferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, durdurma adımının Celsius'u zaman içinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik daha iyi bir konuma ulaşmak için atıldığına vurgu yapılarak, kullanıcıların geçici durdurma döneminde ödül kazanmaya devam edecekleri ifade edildi.

Celsius Network’ın açıklaması, kripto para piyasasında hafta sonu düşüşünün ardından geldi.

Binance de bir işlem hatası nedeniyle Bitcoin çekişlerini geçici olarak duyurduğunu açıkladı. Binance CEO'su konuyla ilgili Tweet'i şöyle:

"Bir işlem hatası nedeniyle Bitcoin çekimi durduruldu ve sorunun 30 dakika içinde çözülmesini bekliyoruz."


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