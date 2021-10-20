Kripto para piyasalarında son durum... Bitcoin ne kadar oldu? (20 Ekim 2021)
Bitcoin vadeli alım satımlarına yatırım yapacak borsaya kote olan ilk fonun, New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından kripto para piyasalarında hareketli saatler yaşanıyor.
Kripto para birimi Bitcoin , ABD'de Bitcoin vadeli alım satımlarına yatırım yapacak borsaya kote olan ilk fonun (ETF) New York borsasında dün işlem görmeye başlamasından sonra rekor seviyesinin hemen altında seyretti.
Yatırımcılar ProShares Bitcoin Strategy ETF gibi Bitcoin vadeli işlemleri yapacak ETF'lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahipler.
Bugün %0.4 düşüşle 63,998 dolar seviyesinde işlem gören dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin bu yıl 14 Nisan'da ulaştığı tarihi zirvesi 64,895.22 doların hemen altında seyretti. Bitcoin, dün gece 64,499 seviyesine kadar yükseldi.
Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF günü 41.94 dolar seviyesinde %2.59 primle kapattı.
Analistler, ProShares ETF hisselerine çoğunlukla küçük yatırımcıların ve borsada yoğun işlem yapan şirketlerin rağbet gösterdiğini, büyük çaplı blok işlemler yapan kurumsal yatırımcıların şimdilik kenarda beklediklerini belirttiler.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Turşu tüketimine dikkat!
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu
- Arabaya binecek halimiz kalmadı
- Erdoğan'ın berberi alıkoydu demişti...
- Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?
- BİM İcra Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'a sert sözler
- Bilerek ve isteyerek mi yapılıyor?