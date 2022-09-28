Mike Novagratzdan kripto yorumu

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:04

Galaxy Digital Holdings Ltd.nin milyarder kurucusu Mike Novogratz, sektörde çok fazla zorunlu satıcı kalmadığından kripto para birimlerinin geçtiğimiz ay nispeten daha sağlam olduğunu dile getirdi.



Bloombergden Haslinda Amin ile Singapurdaki bir konferansta yaptığı bir konuşmada Novogratz "Fed, mevcut agresif parasal sıkılaştırma politikasından vazgeçtiği anda dijital tokenler yeniden yükselişe geçecek. Öte yandan, Web3 projeleri toplu olarak benimsenene kadar bu durum sürdürülebilir olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Novogratz sözlerine şöyle devam etti:

Birçok kripto hedge fonu, 2022 kripto para bozgunundan sağ çıkamayacak.

Galaxy Digital muhtemelen işe alım hızını yavaşlatacak.

Do Kwonun Terraform Labs projesinin çökmesi "kalp kırcıydı" ve kripto endüstrisi için bir ders oldu. Novogratz, Terraform Labsın büyük bir destekçisiydi.

Kwonun yeri şu anda bilinmiyor ve Terra ekosisteminin çöküşünden dolayı Interpolün kırmızı bülteniyle aranıyor.