Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin, Ethereum ve Altcoin ne kadar oldu?

01 Eylül 2022 Perşembe, 11:11

Kripto paralar eylül ayına girerken de düşüşü sürdürdü.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde1.8 gerileyerek 1.01 trilyon dolara düştü.

Saat 10.20 itibariyle Bitcoin de yüzde 1.8 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 19 bin 937 dolara indi. Bitcoin böylece yeniden 20 bin doların altını gördü.

Ethereum da değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.9 düşerek bin 544 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 2 düşerek 32.6 cent olurken, DOGE ise yüzde 4.1 gerileyerek 6 cente indi.