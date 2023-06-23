'Kripto'da sermaye düzeyi belirlenmeli
Paribu Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral, mevzuat hazırlıkları süren kripto para piyasasında sermaye şartının olması gerektiğini, bunun bu piyasada işlem yapan yatırımcılara güven vermede etkili olacağını vurguladı.
Paribu Üst Yöneticisi Yasin Oral, bugün Türkiye’de 50’den fazla platformla hizmet veren kripto para piyasasındaki potansiyel sorunlar için regülasyon adımlarının atılması gerektiğini ifade etti ve şunlara dikkat çekti:
“Örneğin pazara giriş çıkış kontrol altına alınmalı. Yeni bir ‘ölümlü trafik kazası’ beklenmemeli. Yine, bu hizmeti veren şirketlerde sermaye şartı ne olmalı? Çünkü bu pazarı kullananların varlıklarının emanetçisiyiz. Bu sektörle ilgili teknoloji de tanımlanmalı. Sektörün temel muhatabı olan SPK bunu biliyor. Kripto varlıkların nasıl saklanacağını da karar verilmeli. Çünkü bu hizmeti veren şirket az. Teknoloji gerektiriyor. Saklama hizmetini servis olarak sunmak için çalışıyoruz.”
(Yasin Oral)
Kripto para yatırımcılarına da seslenen Oral, herkesin kendi araştırmasını yapması gerektiğini, finansal okuryazarlığın bu alanda da önemli olduğunu söyledi.
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