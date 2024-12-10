Kripto para piyasasında büyük düşüş: Yatırımcılar ve altcoinler zarar görüyor

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:05

Güncelleme: 10.12.2024 - 13:05

Son 24 saat içinde kripto para piyasasında büyük bir dalgalanma yaşandı. Bitcoin, yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 94 bin 725 dolar seviyelerine gerilerken, altcoin piyasası daha sert bir düşüş gösterdi ve yüzde 15’ten fazla değer kaybı yaşadı. Bu düşüş sonucu 582 binden fazla yatırımcı tasfiye edilirken, toplam tasfiye miktarı 1,7 milyar doları geçti. Tasfiyelerin büyük bir kısmı uzun pozisyonlarda gerçekleşti.

BITCOIN’İN DÜŞÜŞÜ ALTCOINLERİ VURDU

Bitcoin’in yaşadığı değer kaybı, Ethereum, Solana ve Dogecoin gibi popüler altcoinleri de olumsuz etkiledi. Binance ve diğer büyük borsalardaki toplam altcoin tasfiyeleri 250 milyon doları geçti. Ayrıca, Coinglass verilerine göre Binance’te tek bir işlemde 19,6 milyon dolar değerinde Ethereum tasfiye edildi, bu da piyasanın en büyük tasfiyelerinden biri olarak kaydedildi.

KRİPTO PİYASASINDA DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

Kripto para piyasasında yaşanan düşüşte bir dizi faktör etkili oldu. Google’ın yeni nesil kuantum çipi Willow’un duyurulması, Bitcoin gibi blok zincir temelli varlıkların güvenliği konusunda endişelere yol açtı. Ayrıca, Çin hükümetinin 40 milyon dolarlık Bitcoin satışı ve El Salvador’un Bitcoin politikalarındaki değişiklikler de satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

BITCOIN TALEBİ ARTIYOR

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi devam ediyor. BlackRock gibi büyük finans kuruluşları, Bitcoin ETF birikimlerini artırarak gelecekteki toparlanma beklentilerini güçlendiriyor. Merkezi borsalardaki Bitcoin arzının 10 bin adet düşüşle 2,25 milyon seviyelerine inmesi, bireysel yatırımcılar arasında güçlü bir tutma eğilimi olduğunu gösteriyor.