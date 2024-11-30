27 milyar TL'lik Bitcoin çöpe gitmişti... 'İyi haberi' böyle verdiler
10 yıl önce, bugünkü değeri yaklaşık 27 milyar TL olan 8 bin Bitcoin'in cüzdan anahtarının da içinde bulunduğu sabit diski yanlışlıkla çöpe giden adamın, servetini geri getirebilmesi için bir umut ışığı belirdi.
İngiltere'de yaşayan James Howells, eski kız arkadaşının, ofisini temizlerken, içinde yaklaşık 8 bin Bitcoin’in anahtarının bulunduğu bir sabit diski yanlışlıkla çöpe attığını öne sürüyor.
Sabit diski, Howells’in talebiyle çöpe attığını belirten Eddy-Evans ise "Evet, attım, çünkü benden bunu yapmamı istedi" diyerek, kaybın kendi suçu olmadığını savunuyor.
Howells, son olarak Newport Belediye Meclisi’ne başvurarak, sabit diskini gömülü olduğu çöp sahasında kazı yapmak için belediyeye başvurmuştu. Ancak belediye, kazı yapmanın 'mümkün olmadığını' ve bu işlemin 'büyük çevresel etkiler' yaratacağını belirtiyor.
Söz konusu olay üzerine açıklama yapan kripto para uzmanı Hadyn Jones, Howells’ın çöplüğü kazmasına gerek olmadığını, Bitcoin cüzdanına ait 'seed phrase' (tohum kelimeleri) olarak bilinen şifreyi hala hatırlıyorsa, servetini geri almasının mümkün olabileceğini söyledi.
Bitcoin cüzdanlarının kilitleri sabit diskte bulunuyor ve Jones’a göre, eğer Howells bu 'seed phrase'i hatırlıyorsa, Bitcoin’ine tekrar erişebilecek. Jones, “Eğer bu kelimeleri hatırlıyorsa, çok şanslı. Hatırlamıyorsa, işte o zaman iş bitmiştir” dedi.
Sonuç olarak, Howells için en güvenli yol, çöplükte sabit diskini bulmak için izin almayı sürdürmek gibi görünüyor. Çünkü Bitcoin'in değeri arttıkça, kaybolan servetinin değeri de artıyor...
Öyle ki, "25,5 milyar TL'lik serveti aramak için resmen başvurdu!" başlıklı haberimizi yayınladığımız 26 Kasım'dan bu yana, Howells'in kayıp serveti dört gün içinde yaklaşık 1,5 milyar TL arttı!
Bitcoin, an itibariyle 3 milyon 349 bin 448 TL'den işlem görüyor.
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