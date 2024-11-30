27 milyar TL'lik Bitcoin çöpe gitmişti... 'İyi haberi' böyle verdiler

Bitcoin cüzdanlarının kilitleri sabit diskte bulunuyor ve Jones’a göre, eğer Howells bu 'seed phrase'i hatırlıyorsa, Bitcoin’ine tekrar erişebilecek. Jones, “Eğer bu kelimeleri hatırlıyorsa, çok şanslı. Hatırlamıyorsa, işte o zaman iş bitmiştir” dedi.