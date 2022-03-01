Rusya'dan döviz kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 09:36
Rusya'dan döviz kararı
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Rusya, rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmesinden sonra faiz oranını yüzde 9,5'dan yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

Yaşanan gelişmeler sonrası Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, 1 Mart itibarıyla Rusya’dan yurt dışına döviz cinsinden para transferi yapılması yasaklandı.

REKOR SEVİYEDE DÜŞMÜŞTÜ

Ruble, hafta sonunda bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift’ten dışlandığının ortaya çıkmasından sonra rekor seviyede düşmüştü.


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