Kripto parada büyük yükseliş için geri sayım başladı!

Kripto paralarda uzun süredir hâkim olan durgunluk dikkat çekiyor. Altın, gümüş ve borsada kırılan rekorların ardından rüzgârın kripto paraya dönme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.

Peki kripto paralarda tekrar sert bir yükselişin beklenmesine neden olanlar neler?

KRİPTO PARA SEVİYELERİ

2024 başında 43 bin 944 dolar olan Bitcoin 6 Ekim 2025'te 126 bin 272 doları görmesine karşın büyük bir düşüşle 90 bin dolar seviyelerine geriledi ve şu anda 89 bin 235 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yine 2024 başında 2 bin 222 dolar seviyesinde olan Ethereum ise 23 Ağustos 2025'te 4 bin 955 doları aşmasının ardından Bitcoin'dekine benzer bir düşüşle bugün 3 bin 9 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yine yüksek işlem hacmine sahip bir diğer kripto para birimi Solana da 2024 başında 89,48 dolar seviyesinde aradan geçen 2 yılın üzerindeki sürenin ardından bugün ancak 127.25 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kripto paralarda 2025'in ikinci yarısındaki yükseliş büyük düşüşün ardından yerini uzun süredir yatay bir seyire bıraktı. Bu süreçte ise dünya borsalarında, altın ve gümüşte rekorlar görüldü.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Ons altın 2024 başında 2 bin 45 dolarken, 11 Ağustos 2025'te 3 bin 335 dolara kadar tırmandı. Bu tarihin ardından altındaki rüzgar daha da sertleşti ve kısa sürede ons altın 5 bin dolar seviyesini de aştı. Bugün ons altın 5 bin 277 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altındaki bu sert yükselişin bir benzeri gümüşte de görüldü.

1 Ocak 2024'te 23.19 dolar olan ons gümüş 9 Ekim 2025'te 50 doları, 23 Ocak 2026'da ise 100 doları aştı. Ons gümüş bugün 112.95 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da 4 aydan kısa sürede ons gümüşün yüzde 120'nin üzerinde arttığını ortaya koyuyor.

BORSALARDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Borsada da büyük yükselişler görüldü. Dünyanın en büyük borsaları ABD, Çin ve Avrupa'da yüzde 50'nin üzerinde artışlar ortaya çıktı.

ABD borsalarında, S and P 500 2024 yılı başından 4 bin 697.73 seviyesinden yaklaşık yüzde 48 artışla 6 bin 978,59 seviyesine; Nasdaq 100 16 bin 305,98 seviyesinden yüzde 59 artışla 25 bin 939.74 seviyesine; Dow Jones ise 37 bin 466.12 seviyesinden yüzde 30 artışla 49 bin 3.41 seviyene kadar çıktı.

ABD borsalarının ardından dünyanın en büyük borsası olan Shanghai Composite'de de rekorlar görüldü. 2 Ocak 2024'te 2 bin 929.18 seviyesinde olan endeks yüzde 41'in üzerinde değer kazanarak 4 bin 151.23 seviyesine geldi.

3. sıradaki Euronext ise 2 Ocak 2024 tarihinde 77.10'luk seviyesinin ardından yaklaşık yüzde 100 artışla 18 Temmuz 2025'te 153.3'e çıkmıştı. Ardından gümrük vergileri uygulamaları ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerilimleri nedeniyle ortaya çıkan düşüşle endeks şu sıralarda 117.9 seviyesinde bulunuyor. Bu da 2024 2 Ocak'tan günümüze yüzde 53'e yakın değer artışı olduğu anlamına geliyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

ABD Merkez Bankası (Fed) 15 Mart 2020'den 16 Mart 2022'ye kadar politika faizini yüzde 0.25'te tutmasının ardından 26 Temmuz 2023'e kadar artış görülerek bu seviye yüzde 5.5'e gelmişti. Ardından 18 Eylül 2024'te faiz indirimleri başladı ve bugün ise uygulanan faiz yüzde 3.75 seviyesinde bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde ise 10 Mart 2016'dan 21 Temmuz 2022'ye kadar politika faizi yüzde 0 olarak uygulandı ve bu tarihten sonra başlayan artışlarla faiz 14 Eylül 2023 tarihinde yüzde 4.5 oldu. 6 Haziran 2024'te başlayan indirimlerle faiz 5 Haziran 2025'te ise yüzde 2.15 seviyesine getirildi. Bu tarihten beriyse aynı şekilde faiz uygulanıyor.

ABD ve Avrupa’da faizlerin düşmesi, emtia ve borsalara sermaye akışını artırdı. Ancak faiz indirimleri ve jeopolitik riskler ile tarihi seviyelere yükselen borsalar ve emtiada kâr realizasyonu için görece geride kalan kripto paralara 2026'da yönelinebileceği yorumları yapılıyor.

BORSADAKİ HIZLI ÇIKIŞTA YÖN KRİPTODA

ABD-Çin, Nato-Rusya bloklaşmasının vekâlet savaşları üzerinden tırmanması; doğrudan savaş yerine silah desteği, ekonomik sabotaj, siber saldırılar ile oluşacak gerilim; Tayvan veya Güney Çin Denizi kaynaklı oluşabilecek krizler ile ABD'nin İran veya Grönland üzerinde beklenmedik birtakım kararları ile etkilenecek çok sayıda ülke, borsalar üzerinde olumsuz bir havanın oluşmasını sağlayabilir.

Emtiada hızlı yükseliş olası krizlerde borsadan yapılacak çıkışta alternatif olarak kripto paraların öncelik kazanmasına yol açabilir.

YÜKSELİŞTE BEKLENEN SEVİYELER

Kripto paralar, 2026'da yaşanabilecek gelişmeler ile birlikte bu gelişmeler karşısında yatırımcıların vermesi beklenen olası kararlarla rüzgârı arkasına alırsa ilk beklenen seviyeler 2025 yılında görülen rekorlar olması bekleniyor.

Yeni rekorların gelmesi için beklenen ise gümüştekine benzer olarak yükselişin hızı ve yükselişe neden olan olayların seyri olacak. Telaffuz edilen seviyeler ise yıl içinde 150 bin ila 170 bin arasında olarak öne çıkıyor.