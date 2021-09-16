Kripto parada son durum: Piyasa toparlanıyor

Bir süredir satış dalgası yaşayan, geçen hafta da Litecoin manipülasyonuyla darbe yiyen kripto para piyasası, kayıplarını azaltıyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 16:23
Kripto parada son durum: Piyasa toparlanıyor
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44 bin dolar seviyesinden başladığı yükselişi sürdüren Bitcoin bugün yüzde 1.27 yükselişle 47.983.12 doları gördü, son 7 günlük kayıplarını da sildi.

Ethereum bugün yüzde 6.24 yükselişle 3.620.52 dolardan işlem görüyor. Son 7 günlük yükselişi ise artıya geçerek yüzde 3.95 oldu.

Dogecoin ise kan kaybetmeye devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 1.15 değer kazanmasına rağmen haftalık bazda yüzde 4.41 değer kaybıyla 0.2443 cent'ten işlem görüyor.


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