Kripto paralara 'tarife arası' dopingi: Bitcoin yükselişe geçti!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:45

Güncelleme: 10.04.2025 - 14:45

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin dışındaki ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük tarifelerini 90 günlüğüne askıya alma kararı sonrası pozitif bir hava hâkim olurken, bu gelişmeden kripto varlıklar da olumlu yönde etkilendi.

Trump’ın duyurusunun ardından piyasalarda hızlı bir toparlanma görülürken, lider kripto para birimi Bitcoin 77 bin 500 dolardan 83 bin 500 dolara, Ethereum ise 1.484 dolardan 1.689 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,57’lik artışla 81 bin 510 dolar seviyesinde işlem görürken; Ethereum da yüzde 6,99 yükselerek 1.592 dolardan alıcı buluyor.

Aynı saatlerde Solana yüzde 7,20 değer kazanarak 114,93 dolara ulaştı. XRP yüzde 8,62 artışla 1,99 dolara çıkarken, Dogecoin yüzde 7,04 yükselişle 0,16 dolardan işlem görüyor.

TRUMP’TAN ÇİN’E YÖNELİK SERT ADIM

ABD Başkanı Trump, Çin hariç birçok ülkeye yönelik tarifelerin geçici olarak askıya alındığını bildirirken, Çin’e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkarıldığını duyurdu.

Bu kararla birlikte Trump, yalnızca ABD’ye misillemede bulunmayan ülkeler için bir istisna tanındığını belirtti. Tüm ülkelere yönelik olarak geçici süreyle yüzde 10’luk temel tarifenin geçerli olacağını ifade etti.

Açıklama, Çin’in ABD ürünlerine uyguladığı tarifeleri yüzde 34’ten yüzde 84’e çıkarmasının ardından geldi. Çinli yetkililer, bu gelişmeyi “hatalar zinciri” olarak nitelendirdi.

Trump’ın kararı sonrası borsalarda da toparlanma görüldü. S&P 500 endeksi yüzde 8,51, Nasdaq yüzde 10,77 ve Dow Jones yüzde 7,27 oranında yükseldi. Yüzde 60 seviyesini aşarak yatırımcıları tedirgin eden VIX volatilite endeksi ise 34,54 seviyesine gerileyerek piyasalardaki risk algısının azaldığını gösterdi.

PAUL ATKINS SEC BAŞKANLIĞINA ONAY ALDI

Öte yandan, ABD Senatosu dün yaptığı oylamada, Trump’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için aday gösterdiği Paul Atkins’in atamasını 44'e karşı 52 oyla onayladı.

Kripto paralara olumlu yaklaşımıyla bilinen Atkins, 2002–2008 yılları arasında SEC komiseri olarak görev yapmıştı. Yeni görevinde, 20 Ocak’tan bu yana geçici olarak başkanlık görevini yürüten Mark Uyeda’nın yerini alacak.

Atkins’in başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, Trump döneminde başlatılan ve kripto sektörünün görüşlerine daha fazla yer vermeyi hedefleyen “Kripto Görev Gücü” gibi uygulamaların devam etmesi bekleniyor.

Fortune’un haberine göre, Atkins’in kripto yatırım geçmişinde Anchorage Digital ve Securitize gibi firmalar üzerinden toplamda 6 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor.

Senato’da yaptığı konuşmada dijital varlıklar için net ve ilkeli bir düzenleyici yapı oluşturmanın önceliği olacağını belirten Atkins, sektöre yönelik düzenlemelerde daha açık bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini vurguladı.