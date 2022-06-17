Kripto paralarda düşüş sürerken yerli BITAY parladı

17 Haziran 2022 Cuma, 14:36

İlk yerel koin olan BITAY Coin kripto para birimlerinin düşüşte olduğu bir dönemde yükseldi.19 Nisan tarihinde 0,01 USDT ve 0,0125 USDT olarak iki ayrı teklif şeklinde ön satışa sunulan BITAY Coin, 24 saatten az bir sürede yüzde 100 artış değerine ulaştı.

GLOBALE AÇILAN İLK YEREL COİN

Bloomberg HT'nin haberine göre, çok amaçlı bir yardımcı program token’ı olan BITAY Coin, Bitay’ın blok zinciri tabanlı yüksek teknoloji çözümleriyle sürekli geliştirip çeşitlendirdiği ekosistemini yenilikçi ödeme olanakları ile güçlendirirken, kullanıcılarına da birçok avantaj sunacak. BITAY Coin ile kullanıcılar işlem ücretleri indirimlerinden, kilit (stake) seçeneklerinden ve yakında hizmete sunulacak olan Bitay Visa kart avantajlarından yararlanabilecek. BITAY Coin, yatırımcısına komisyon indirimleri dışında, Bitay Visa kredi kartında indirimler ve çeşitli kolaylıklar sunacak. BITAY Coin, Bitay NFT platformunda da öncelikli olma imkanı sağlıyor. Avax teknolojisi ile çıkan BITAY Coin mayıs ayında önce Hindistan, arkasından tüm dünyada yatırımcı talepleri almaya başlayarak globale açılmış ilk yerel koin unvanına sahip oldu.

Bitay Genel Müdürü Niyazi Yılmaz konu hakkında şunları söyledi:

"BİTAY OLARAK GLOBALDE ETKİLİ TEK TÜRK BORSASI"



“Kripto para piyasalarında son dönemde çeşitli nedenlerle ciddi oranlarda düşüşler görülüyor. Bu dalgalı ortamda önemli olan, istikrarlı bir yükseliş çizgisi yakalamak ve bunu sürdürmek. Türkiye’nin global Borsası Bitay olarak AR-GE süreçlerini doğru bir şekilde yürüterek yüzde 100 kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve dijital varlık yatırımcılarının arzına sunduğumuz BITAY Coin ürünümüz ön satışlarda aldığı yüksek yatırım oranları ile farkını ortaya koydu. Ayrıca Bitay olarak globalde etkili tek Türk borsası olmamızın olumlu etkilerini de gördük. Bu dönemde borsa coin’lerinin yatırımcılar için daha güvenli bir liman niteliğinde olduğu da anlaşıldı.”

“Bitay olarak dijital varlıkların alım satımında, aracılık, token, NFT, ödeme sistemleri ve Visa kredi kartını da içeren yenilikçi ve avantajlı çözümlerimizle uçtan uca hizmet veriyoruz. Bitay olarak BITAY Coin’in de aralarında olduğu yenilikçi ürün ve çözümlerimizle ekosistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”