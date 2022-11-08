Kripto paralarda kanama sürüyor: Bitcoin ne kadar oldu?

08 Kasım 2022 Salı, 16:45

Kripto para piyasaları ABD enflasyon verilerinin beklendiği kritik haftada borsalarda yaşanan sorunlarla birlikte düşmeye başladı. Kripto paraların genelinde yaşanan düşüşte dev kripto borsaları Binance ile FTX arasında yaşanan sorunların etkili olduğu düşünülüyor.

Kripto para piyasalarının hafızasında Terra ve Luna çöküşü henüz tazeliğini korurken dünyanın önde gelen kripto para borsalarından FTX’in alt şirketi Alameda Research'ün bilançosunu kendi tokeni ile desteklediğinin ortaya çıkması ve Binance’ın yüklü satışlar yapması piyasadaki endişeleri tetikledi.

BİTCOİN TAHTINDAN MI OLUYOR?

Gelişmelerin ardından Bitcoin uzun zamandır tutunduğu 20 bin dolarlık desteği kaybederken lider kripto para düne göre yüzde 5 değer kaybederek 19 bin 670 dolardan işlem gördü.

Bitcoin’den sonra ikinci en değerli kripto varlık olan Ethereum’daki günlük değer kaybı ise yüzde 6’yı aştı. Ethereum yüzde 6,6 günlük değer kaybıyla 1474 dolardan işlem gördü.

Ripple yüzde 7 değer kaybıyla 0,4 dolardan, Solana yüzde 10,4 değer kaybıyla 28,1, Cardano yüzde 5,6 dolarla 0,38 dolardan, Dogecoin ise yüzde 13,5 değer kaybıyla 0,1 dolardan işlem gördü. Tartışmaların odağındaki FTT ise yüzde 20’nin üzerinde değer kaybederek 17 dolardan işlem gördü.