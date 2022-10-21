Erdoğan açıkladı: Merkez Bankası 'kripto para' ile ilgili bir çalışma yürütüyor

21 Ekim 2022 Cuma, 14:52

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da AKP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Blokzincir İstanbul" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasında Merkez Bankası'nın kripto para ile ilgili bir çalışma içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Merkez Bankası bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. Gençlerimizi kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojilerinin içinde yer alarak daha büyük mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"İNTERNETTE FİBER ALTYAPI KONUSUNDA BİRAZ YAVAŞ GİDİYORUZ"

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Artık kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet alt yapımızı geliştirmemiz bunların işaretidir. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hayata geçirmiş olacağız."

TOGG AÇIKLAMASI

"Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye, 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin en büyük yansımasını ihracatımızda müşahede ediyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir."

"KENDİ EVRENİMİZİ KURMAK PEŞİNDEYİZ"

"Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade, bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine, kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil üretici, tasarlayıcı, yön verici, takip edilen konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin teknolojinin diğer alanları yanında bilassa savunma sanayi alanında örnek teşkil edecek başarılarıyla dikkatle takip edildiğini zaten biliyoruz. İnsansız hava araçlarımız yazdıkları destanlarla adlarına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir."

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR ÇAĞRIMIZ, TEKNOLOJİDEKİ ADALETİ DE KAPSIYOR"

"Artık bizim Tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret ediyor. bunların şimdi çok daha ileri safhaya taşımakta kararlıyız. yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi, küresel insani yardımlarımızın etkinliğini saplamaktan iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz BM kürsüsü başta olmak üzere dünya beşten büyüktür çağrımız sadece yönetim ve güvenlik alanını değil, teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır."

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİPTO PARA HAMLESİ

"Merkez Bankası bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. Gençlerimizi kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojilerinin içinde yer alarak daha büyük mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum."