Kripto paralarda son durum : Bitcoin haftaya düşüşle başladı
Geçen hafta kripto paralardaki sert düşüş yeni haftaya da yansıdı. Bitcoin haftaya yüzde 2.91 düşüşle 48,124.21 dolardan başladı.
Bitcoin haftaya yüzde 3 düşüşle 48,044.21 dolardan başladı. Yatırımcılar geçen hafta yüzde 16'dan fazla zarar etti.
Dogecoin yüzde 7 değer kaybıyla 0.1649 cente geriledi.
Ethereum ise yüzde 4.11 değer kaybederek 4,057.07 dolara geriledi.
Solana yüzde 8.21 değer kaybederek 186.83 dolara düştü.
DEĞER KAYBI YÜKSELİYOR
Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 4.06 değer kaybıyla 2.44 trilyon dolara geriledi.
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